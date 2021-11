Ascolta la versione audio dell'articolo

Eni e Intesa Sanpaolo entrano nel capitale di BF Spa, la holding quotata che controlla, tra gli altri, la società agricola Bonifiche Ferraresi, la Società italiana sementi, il marchio Le Stagioni d'Italia e IBF Servizi. L’investimento nel capitale sociale di BF da parte di Eni e Intesa avverrà attraverso un aumento di capitale riservato, al termine del quale le due società deterranno ognuna il 3,32% del capitale sociale di Bf.

La collaborazione con Eni non si limita all’ingresso nel capitale di Bf: l’accordo appena sottoscritto darà anche vita a una equity joint-venture paritetica tra ENI e BF che avrà come oggetto progetti di ricerca e sperimentazione agricola di sementi per biocarburanti destinati alle bioraffinerie del colosso petrolifero. In questa operazione Eni acquista anche una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della società operativa Bonifiche Ferraresi, rappresentative del 5% del capitale sociale della stessa, a fronte del pagamento di un prezzo di 20 milioni. L’acquisto consente a BF di rilevare una plusvalenza di circa 6,7 milioni.

«Due grandi alleanze che rafforzano il disegno strategico e il posizionamento industriale del gruppo - ha commentato Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF Spa - oltre all'importante dotazione di capitale, queste partnership aprono nuovi mercati, forniscono know how e riconoscono la leadership di BF nel comparto agroindustriale nazionale». La sperimentazione sui semi destinati ai biocarburanti avverrà in Sardegna, dove l’agricola Bonifiche Ferraresi ha già una sede. Altri progetti invece prenderanno vita in Africa, in particolare in Ghana e in Congo, dove Bonifiche già collabora al fianco di Eni.