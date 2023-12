Eni e petroliferi in luce trainati dal prezzo del greggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rialzo dei titoli petroliferi in un listino prevalentemente in rosso (FTSE MIB): acquisti su Eni e Saipem. Più indietro Tenaris, passata di poco sotto la parità dopo un'apertura positiva. A spingere il comparto oil, oggi come negli ultimi giorni, è il rally del prezzo del greggio con le tensioni nel Mar Rosso e l'apprensione dei mercati per il rischio di una escalation. Gli attacchi degli Houthi nell’area, con gli Stati Uniti e gli alleati che starebbero considerando potenziali interventi militari contro i ribelli yemeniti, continuano a sostenere il petrolio con i contratti in scadenza a febbraio sul Brent che punta a 80 dollari al barile, mentre quelli di pari scadenza sul Wti suoerano i 74 dollari.

Volatili anche le quotazioni del gas naturale, nuovamente in rialzo questa mattina dopo il tonfo di ieri: i contratti future scambiati sulla piattaforma di riferimento TTF di Amsterdam raggiungono quasi i 34 euro al megawattora, dopo essere arrivati alla vigilia a toccare ribassi oltre l’otto per cento. Tornando al petrolio, l’andamento del prezzo in Asia è stato contrastato dopo i guadagni precedenti, vista la sospensione temporanea delle spedizioni che transitano per il Mar Rosso annunciata da alcune compagnie petrolifere e di navigazione, che ha alimentato le preoccupazioni per potenziali interruzioni dell'approvvigionamento. Secondo Saxo Bank, il rimbalzo dei prezzi potrebbe essere di breve durata, a patto che la produzione non venga intaccata.