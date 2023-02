Eni, piano da 37 miliardi al 2026: il dividendo sale a 0,94 euro. Descalzi: «Piano conferma efficacia della nostra strategia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sicurezza energetica e riduzione delle emissioni. E ancora, leva tecnologica per sfruttare le future opportunità di innovazione e per creare valore a favore degli azionisti. Sono questi i tasselli principali del nuovo piano strategico 2023-2026 presentato alla comunità finanziaria oggi, giovedì 23 febbraio, dall’amministratore delegato del gruppo Claudio Descalzi e dal top management del Cane a sei zampe che prevede un capex di 37 miliardi da qui ai prossimi 4 anni (il 15% in più della strategia ...