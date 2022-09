«Eni, niente extra profitti sul gas: il tetto sul prezzo sia europeo»

Il Ttf è un mercato più regionale, ma non è illiquido. Non è un mercato senza scambi in cui basta l’intervento di 2-3 operatori per amplificare il prezzo. Ci sono quindi variabili esterne che ne condizionano l’andamento, prima tra tutte le attuali dinamiche che amplificano la tipica volatilità guidata dai fondamentali con elementi di emotività e arbitrarietà tipiche dei mercati.

Che effetto ha su Eni questa altalena dei prezzi?

Noi stiamo gestendo una dimensione di rischio enorme che è la stessa con cui si misura la tedesca Uniper, salvata dallo Stato con 19 miliardi di euro. La complessità dell’attuale fase è largamente sottostimata nel dibattito pubblico.

Stiamo soppiantando via via il gas russo, ma l’effetto sui prezzi non si vede. Perché?

Siamo in un mercato unificato a livello europeo per cui se il sistema tutto ha dei punti di fragilità - come la forte dipendenza della Germania dalla Russia e la minore capacità di diversificazione mentre noi abbiamo molto gas che arriva da Sud -, la dinamica di quei punti si scarica sul prezzo e il prezzo si replica in tutti gli hub. Per questo motivo, la soluzione del problema deve essere europea ed europeo deve essere il tetto sul gas perché un cap nazionale genererebbe una dinamica di flussi fisici che portano il gas dove il prezzo è più alto.