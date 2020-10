Eni, ok inglese alla licenza per lo stoccaggio di CO2 Il ceo Descalzi: «Progetto di vitale importanza per i target di emissioni zero» di Celestina Dominelli

Dati Ue, nel 2019 maggior calo di emissioni in 10 anni

Il ceo Descalzi: «Progetto di vitale importanza per i target di emissioni zero»

3' di lettura

Eni accende i motori per realizzare in Inghilterra un progetto di stoccaggio di anidride carbonica dopo aver messo in pista un piano per Ravenna, dove si punta a realizzare il più grande centro di cattura e stoccaggio della CO2 (Ccs) al mondo, e dopo l’esperienza ultraventennale maturata con Equinor in Norvegia dove il governo ha inserito da tempo la Ccs tra le prime cinque priorità nel settore dello sviluppo e della crescita energetica del Paese.

Ora per il gruppo guidato da Claudio Descalzi si apre ufficialmente la partita inglese: la licenza, assegnata dall’Autorità britannica per il petrolio e il gas (Oil and Gas Authority-Oga), riguarda un’area situata nella porzione della Baia di Liverpool, nel Mare d’Irlanda Orientale, in cui il Cane a sei zampe conta di utilizzare i giacimenti esausti di idrocarburi (Hamilton, Nord Hamilton e Lennox) e di riconvertire le relative infrastrutture per lo stoccaggio permanente della CO2 catturata nell’Inghilterra nordoccidentale e nel Galles settentrionale.

«Pilastro essenziale»

«Sono molto soddisfatto e orgoglioso per l’assegnazione della licenza CS004 per lo stoccaggio di anidride carbonica nel Regno Unito, la prima licenza di questo genere per Eni - è il commento del numero uno Claudio Descalzi -. Questo è un progetto di vitale importanza per Eni e rappresenta un traguardo fondamentale per gli obiettivi di “zero emissioni” del Regno Unito, oltre a essere un pilastro essenziale della strategia per la transizione energetica e la decarbonizzazione in cui Eni è fortemente impegnata».

Il Recovery Fund acceleratore per la transizione energetica

La licenza durerà sei anni ed è propedeutica alla messa a punto del progetto definitivo che dovrà essere nuovamente sottoposto al vaglio dell’Authority britannica e con il quale l’Eni punta sia a contribuire ai piani di decarbonizzazione di quella parte del Regno Unito sia a collaborare con le imprese industriali per catturare e trasportare la CO2 dagli stabilimenti esistenti e dai futuri siti di produzione dell’idrogeno.

Quest’ultimo rappresenta infatti uno gli approdi finali del progetto che così congegnato, analogamente a quanto avverrà a Ravenna, spianerebbe la strada all’idrogeno “blu”, prodotto attraverso il gas naturale e poi decarbonizzato e che sarà utilizzato come combustibile di transizione per il riscaldamento, l’elettricità e i trasporti nell’ambito del piano britannico di taglio delle emissioni. A regime, grazie alla licenza inglese, Eni conta di riuscire a ottenere 200 milioni di tonnellate di CO2 stoccate con 3 milioni di tonnellate annue di anidride carbonica, nella fase iniziale del progetto, che potrebbero essere iniettate nei giacimenti britannici.