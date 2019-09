Eni in pole position per rilevare le attività norvegesi di Exxon

Una prima tornata di vendite era avvenuta nel 2017 e a comprare era stata Point Resources, società creata dal nulla dal fondo di private equity HitecVision, che oggi è socio degli italiani in Vår con il 30,4%. Ora gli americani sono alla ricerca di un acquirente per gli asset residui: partecipazioni in venti giacimenti sfruttati da Exxon (senza il ruolo di operatore) insieme alla compagnia statale Equinor e a Royal Dutch Shell.

La Major si propone di vendere anche le attività nelle acque britanniche del Mare del Nord, per concentrarsi su aree che considera più promettenti: lo shale oil negli Stati Uniti (in particolare il Bacino di Permian, dov’è diventata uno dei principali operatori ) e la Gujana, dove ha fatto importanti scoperte.

«Ci sono aree in cui stiamo crescendo e il Mare del Nord non è una di queste», aveva spiegato una portavoce a giugno, per giustificare i piani di dismissioni.

Oggetto delle trattative con Vår Energi sono comunque solo gli asset in Norvegia, per i quali Exxon afferma di non essere ancora giunta a un accordo definitivo. Restano dunque indiscrezioni quelle riferite da Reuters, secondo cui nelle settimane passate avrebbero manifestato interesse anche Equinor, Aker Bp, DNO e Lundin Petroleum.

Nessuna conferma neppure alle voci raccolte dal quotidiano norvegese Dagens Naeringsliv, a proposito di un annuncio ufficiale sull’operazione che dovrebbe arrivare entro fine mese e di discussioni su un prezzo di vendita di 38 miliardi di corone (4,2 miliardi di dollari o 3,8 miliardi di euro).