«Eni pronta per i sustainability bond a sostegno della trasformazione verde»

Assolutamente sì, dobbiamo allargare la nostra cassetta degli attrezzi. Storicamente l’oil&gas era un business in surplus che lavorava quasi completamente con l’autofinanziamento. Oggi questo mondo non esiste più e noi, come compagnia energetica, abbiamo un percorso di trasformazione che si gioca su due lati della dimensione societaria: quello industriale più “classico”, con la divisione Natural Resources che dovrà progressivamente decarbonizzare i cicli industriali anche attraverso la Ccs (cattura e stoccaggio di anidride carbonica, ndr), e l’altro segmento, Energy Evolution, che andrà a decarbonizzare anche i prodotti. Perciò dobbiamo costruire questi nuovi strumenti non per aggiungere semplicemente un insieme di investitori o finanziatori, ma per dare un messaggio di coerenza e chiedere al mercato una sorta di “certificazione” della nostra performance.

Quali tempi prevede per la prima emissione di questo tipo?

Per prima cosa dobbiamo identificare, e lo stiamo già facendo, un set di obiettivi, una tassonomia di quelli che sono i nostri target di sostenibilità. Una volta definiti, offriamo al mercato la possibilità di individuare le metriche chiave su cui strutturare dei “loan” (prestiti, ndr), in maniera diretta con le banche, o dei bond, direttamente sul mercato, selezionando un mix ponderato di alcuni di questi obiettivi. Questo percorso sarà messo in pista nell’arco dei prossimi 6 mesi. Di conseguenza il primo strumento finanziario di questo tipo potrebbe arrivare all’inizio del 2021.

Volete allargare la vostra “cassetta degli attrezzi”. Cosa manca?

Nell’ambito della trasformazione finanziaria che stiamo disegnando, siamo molto interessati a replicare veicoli analoghi a quello che abbiamo costruito in Norvegia con Var Energi, in cui abbiamo fatto confluire i nostri asset insieme a quelli di Point Resources, società detenuta da un fondo di private equity. La nuova realtà ha poi rilevato gli asset upstream di ExxonMobil diventando il secondo operatore della Norvegia. Così facendo è possibile deconsolidare delle attività e conferire a queste nuove società una loro autonomia e una capacità di azione che consente di attrarre finanziamenti e moltiplicare le opportunità a propria disposizione.