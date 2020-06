Eni: punta sul digitale, algoritmi per supportare la transizione energetica

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Che cosa cambia per l'azienda e anche per le persone?



Noi abbiamo adottato una strategia di "Employee relationship management", abilitata proprio dalle tecnologie digitali, che mette al centro dei servizi il dipendente, con l'obiettivo di renderne il lavoro più efficiente e produttivo, in mobilità come in ufficio – come diciamo noi "Eni-time, Eni-where, Eni-way". E' fondamentale, inoltre, promuovere un nuovo approccio al lavoro, prevedendo iniziative di informazione e coinvolgimento mirate, insieme alla formazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, oltre che innovation challenge e hackathon interni che stimolano le persone e facilitano la contaminazione di idee. Chi ne guadagna è il "sistema" che cresce in termini di business, sviluppa nuovi modi di lavorare e migliora la qualità del work-life balance.



L'emergenza Covid-19 ha reso indispensabile il progresso verso la digitalizzazione. Quanto ha aiutato e cosa si deve fare ancora?



La gestione dell'emergenza si è configurata da subito come il più grande stress test per le infrastrutture digitali, per la nostra azienda e per l'intero Paese. In questo contesto, grazie al percorso di evoluzione delle infrastrutture intrapreso negli ultimi anni per rendere Eni più resiliente ed agile, è stato possibile, in neanche due giorni, mettere in smart working più di 21.000 persone. Da aprile, Eni ha poi messo HPC5 e le proprie competenze di modellazione molecolare a disposizione della ricerca sul Coronavirus all'interno del progetto europeo EXSCALATE4CoV, che aggrega istituzioni e centri di ricerca di eccellenza in Italia e altri Paesi europei, al fine di individuare i farmaci più sicuri e promettenti nella lotta al Covid-19.