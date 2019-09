Eni rileva gli asset di Exxon in Norvegia per 4,5 miliardi Con la firma del deal, il Cane a sei zampe consolida così la sua presenza mel paese scandinavo, destinato a diventare, insieme a Egitto e agli Emirati uno delle tre aree leader per la produzione oil&gas di Celestina Dominelli

Enichiude la partita norvegese e rileva gli asset residui nel Paese messi in vendita dall'americana ExxonMobil che, come si ricorderà, qualche settimana fa aveva confermato di essere in trattativa esclusiva con il gruppo guidato da Claudio Descalzi dopo alcune indiscrezioni. La transazione vale 4,5 miliardi di dollari.



L'operazione è stata condotta dal gruppo italiano attraverso Var Energi, detenuta da Eni con una quota del 69,6% e dal fondo di private equity HitecVision al 30,4%, già tra i maggiori produttori offshre della Norvegia. Grazie all'acquisizione, la società indipendente balzerebbe al secondo posto tra le major del Paese con oltre 300mila barili al giorno di petrolio e gas, il doppio di quanto produce attualmente (il dato del 2018, l'ultimo disponibile, era di 134mila barili giornalieri).

Con la firma del deal, Eni consolida così la sua presenza in Norvegia, destinato a diventare, insieme a Egitto e agli Emirati - dove, va ricordato, il gruppo di Descalzi ha annunciato solo qualche giorno fa un piano di investimenti al 2022 da 2,5 miliardi di dollari (4,7 miliardi in tutta la penisola arabica) -, uno dei tre paesi leader per la produzione oil&gas del Cane a sei zampe.



Quanto a Exxon, il big Usa aveva già cominciato a dismettere una prima tranche di attività nel paese nel 2017 (a rilevarle, in quel caso, c'era Point Resources) e ora ha completato le dismissioni previste cedendo a Eni una serie di partecipazioni in venti campi produttivi in cui non ha il ruolo di operatore e che sono sfruttati insieme a Royal Dutch Shell e a Equinor.