Eni R&R in Borsa entro l’autunno 2022: sul mercato il 25-30%

La data da cerchiare in rosso è l’estate-autunno del 2022 quando, con ogni probabilità, dovrebbe avvenire lo sbarco in Borsa di Eni R&R, la newco messa in pista dal gruppo guidato da Claudio Descalzi per valorizzare l’integrazione tra le attività retail gas&power e quelle relative alle rinnovabili. Il condizionale, però, è d’obbligo perché il timing definitivo della quotazione sarà dettato dalle effettive condizioni del mercato che potrebbero anche spingere il management a cogliere qualche finestra...