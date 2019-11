Saipem-Algeria: chiesta condanna a 6 anni e 4 mesi per l’ex ad Eni Scaroni

In primo grado, il 19 settembre 2019, il tribunale di Milano aveva assolto Paolo Scaroni in merito ai contratti di Saipem «per non aver commesso il fatto» e per il caso First Calgary «perché il fatto non sussiste». Il tribunale, inoltre, aveva assolto dalle accuse anche il manager di Eni Antonio Vella e la stessa Eni, che era imputata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il pm di Milano Isidoro Palma aveva chiesto per Scaroni la condanna a 6 anni e 4 mesi, per Vella a 5 anni e 4 mesi e per l'Eni una sanzione pecuniaria di 900mila euro.

La procura generale ha dunque chiesto di ribaltare quella parte della sentenza e di condannare Scaroni, Vella e la stessa Eni alle stesse pene chieste in primo grado. Il 19 settembre 2018, il tribunale di Milano aveva invece condannato l'ex presidente e ad di Saipem Pietro Tali a 4 anni e 9 mesi, l'ex direttore operativo di Saipem in Algeria Pietro Varone a 4 anni e 9 mesi, l’ex direttore finanziario prima di Saipem poi di Eni Alessandro Bernini a 4 anni e un mese e Farid Bedjaoui a 5 anni e 5 mesi, Samyr Ouraied a 4 anni e un mese e Omar Habour a 4 anni e un mese.

Saipem, imputata per la 231/2001, è stata condannata in primo grado a una sanzione pecuniaria di 400mila euro e alla confisca di oltre 197 milioni di euro, considerato il valore della presunta tangente pagata in Algeria. In appello il sostituto procuratore generale Gaballo ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado relativa a Saipem e agli imputati già condannati, con la revisione solo nella parte relativa all'interdizione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione. In primo grado, il periodo di interdizione è stato fissato in uno di pari durata a quello della condanna, mentre il sostituto pg ha chiesto di ridurre a 3 anni il periodo di interdizione.

Oltre al reato di corruzione internazionale, nel processo era contestato anche quello di dichiarazione fraudolenta. Il reato era già prescritto in primo grado e anche in appello è stato chiesto il «non luogo a procedere per intervenuta prescrizione», confermando su questo punto la sentenza del tribunale di un anno fa.