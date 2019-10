Eni, sale la produzione, calano utili. Descalzi: «Grande fiducia nel futuro»

Il pozzo di delineazione Sidri 36, perforato per verificare l'estensione verso ovest del campo in situazione strutturale ribassata rispetto al pozzo di scoperta Sidri 23, informa Eni, ha incontrato una importante colonna mineralizzata a olio nelle sequenze clastiche della Formazione Nubia (200 metri di colonna a idrocarburi). Il pozzo verrà completato e messo in produzione nei prossimi giorni con una portata giornaliera iniziale attesa di circa 5.000 barili. La scoperta di Sidri Sud, stimata contenere circa 200 milioni di barili di olio in posto verrà rivalutata grazie a questi nuovi risultati, aggiunge Eni.

Eni sottolinea come questo nuovo e importante risultato continua il positivo track record dell’esplorazione “near field” nelle storiche concessioni di Eni in Egitto e dimostra come l'uso di nuovi temi geologici e della tecnologia, consenta di rivalorizzare aree dove l'esplorazione era considerata essere arrivata a un elevato livello di maturità.

