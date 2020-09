Eni scommette sull’energia del moto ondoso e sostiene il laboratorio del Poli di Torino Investimento da 45 milioni per accelerare le tecnologie che sfruttano l’energia del moto ondoso. Descalzi: «Eni ha bisogno della ricerca per cambiare pelle» di Filomena Greco

Un laboratorio per sviluppare sistemi capaci di sfruttare l’energia prodotta dalle onde. È l’iniziativa avviata da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino per accelerare l’industrializzazione delle tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche marine, con un primo prototipo già installato da Eni nel Mar Adriatico e in prospettiva l’obiettivo di allestire nei prossimi anni impianti per la produzione di 12mila Watt di energia elettrica.

«Eni deve trasformarsi, andare incontro alla transizione tecnologicae cambiare pelle – spiega l’ad Claudio Descalzi - ed è per questo che le attività di ricerca svolte con le Università ci servono, sono così importanti per il Gruppo, proprio per sviluppare nuove tecnologie, con l’obiettivo di decarbonizzare il sistema». Un impegno finanziario da 45 milioni di euro nei prossimi quattro anni, a cui si affiancherà l’avvio di una cattedra focalizzata su questo genere di tecnologie.

Energia potenziale per 2 TeraWatt

Sullo sfondo, le potenzialità del mare: si stima che le onde potrebbero sviluppare una potenza lungo le coste terrestri pari a 2 TeraWatt, equivalente a 18mila miliardi di chilowattora all’anno, quasi il fabbisogno annuale di energia elettrica dell’intero pianeta. Una energia rinnovabile, green e più stabile ad esempio rispetto a quella solare.

Il laboratorio di ricerca congiunto MORE - Marine Offshore Renewable Energy Lab - è stato realizzato negli spazi dell’Energy Center del Politecnico di Torino e segue a distanza di qualche mese l’accordo di programma sottoscritto dalle due realtà a gennaio scorso. Per il rettore Guido Saracco, si tratta «del più importante partenariato sottoscritto con un’azienda privata, un progetto che ha grandi potenzialità». Il Laboratorio permetterà di ampliare il campo d’azione allo studio di tutte le fonti di energia marina, dal moto ondoso all’eolico e al solare offshore, accanto alle correnti oceaniche e di marea.



Sperimentazione in mare aperto

Il MORE Lab collaborerà con una serie di strutture in capo ad Eni, ad esempio il Marine Virtual Lab, presso il centro di supercalcolo HPC5 a Ferrera Erbognone, e l’area di test in mare aperto a Ravenna, dove si sta valutando la fase pre-prototipale del convertitore di moto ondoso ISWEC - Inertial Sea Wave Energy Converter - primo impianto al mondo di generazione elettrica ibrida e distribuita da moto ondoso e fotovoltaico.