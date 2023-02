Eni sponsorizza le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Milano Cortina 2026 ed Eni annunciano di aver firmato un accordo destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

In una nota ufficiale si sottolinea che «Eni vuole essere leader della transizione energetica e si è posta l’obiettivo di raggiungere entro il 2050 le zero emissioni nette GHG da processi industriali e prodotti grazie a una concreta e articolata strategia di decarbonizzazione. Quelli di Milano Cortina 2026 saranno Giochi Olimpici e Paralimpici che abbracceranno territori e culture diverse su un arco di 22 mila chilometri quadrati, in ottica di sostenibilità utilizzeranno il 93% degli impianti già esistenti e sarà un’edizione vicina all’equilibrio di genere, con il record di eventi femminili».

«Siamo felici – ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI – che un player come Eni abbia deciso di accompagnare la Fondazione Milano Cortina 2026. A tre anni dal 6 febbraio 2026, giorno di apertura delle Olimpiadi, ecco un altro ingresso di valore nella nostra squadra e un'iniezione di energia nel percorso verso un evento che ci metterà al centro dell’attenzione del mondo».

Sottolinea soddisfazione anche Andrea Varnier, Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026: «una comunione d'intenti perfetta verso lo stesso obiettivo».