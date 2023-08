Eni stringe i tempi sul dossier Plenitude: prima cessioni di asset, poi Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Eni stringe sulla valorizzazione di Plenitude, il “braccio” che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia, i servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Sul tavolo ci sono, come noto, due «opzioni congiunte e coincidenti», per dirla con le parole del ceo Claudio Descalzi: la cessione di un pacchetto di minoranza e il collocamento in Borsa. Operazione, quest’ultima, che il gruppo aveva già tentato di mettere in pista a giugno dello scorso anno attraverso...