Eni: via libera dei soci a nuovo cda con Descalzi e Zafarana al vertice

Via libera dei soci di Eni all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che chiude con l'utile di 5.403.018.837,87 euro; all'attribuzione dell'utile di esercizio di 5.403.018.837,87 euro alla riserva disponibile; alla determinazione in 9 del numero degli amministratori e nomina del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

I nuovi vertici

Sono stati nominati, della lista del Mef, Giuseppe Zafarana, indicato come presidente, Claudio Descalzi, indicato come ad, Elisa Baroncini, Roberto Ciciani, Federica Seganti; dalla lista di minoranza presentata da società di gestione del risparmio e altri investitori Massimo Belcreti, Carolyn Adele Dittmeier, Raphael Louis L. Vermeir.

I compensi

L’assemblea ha dato via libera anche alla determinazione del compenso annuo spettante al presidente del consiglio di amministrazione e agli altri consiglieri nella misura, rispettivamente, di 90.000 euro lordi e di 80.000 euro lordi, oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.



E’ stato inoltre approvata la nomina del collegio sindacale e del suo presidente per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Sono stati nominati: Rosalba Casiraghi, come presidente; Enrico Maria Bignami, Marcella Caradonna; Giulio Palazzo; Andrea Parolini come sindaci effettivi; Giulia De Martino e Giovanna Villa come sindaci supplenti.E’ stata quindi approvata la determinazione del compenso annuo spettante al presidente del collegio sindacale e a ciascun sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di 85.000 euro lordi e di 75.000 euro lordi, oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.Sono stati inoltre approvati il piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025; l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a disporre fino a un massimo di 16 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del piano, autorizzando a tal fine la disposizione anche delle azioni proprie originariamente destinate al precedente piano ILT azionario 2020-2022, per la parte relativa alle azioni non utilizzate, pari a circa 6,7 milioni di azioni.

Via libera al dividendo

Via libera dell’assemblea di Eni alla distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2023, di una somma di euro 0,94 per azione da operarsi in tranches. Sarà distribuito in particolare nei mesi di

settembre 2023 (per l'importo di euro 0,24 per azione), novembre 2023 (per l'importo di euro 0,23 per azione), marzo 2024 (per l'importo di euro 0,24 per azione), e maggio 2024(per l'importo di euro 0,23 per azione).