Eni:utile netto scende a 1,52 mld (-31%), adjusted a 1,55 mld

Eni chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto in calo del 31 % a 1,52 miliardi di euro e un utile netto adjusted di 1,55 miliardi (-11%), per effetto essenzialmente del deterioramento dello scenario.

Lo rende noto il comunicato diffuso dopo il cda che indica come nel secondo trimestre l'utile netto sia sceso a 0,42 miliardi e a 0,56 miliardi l'utile netto adjusted (-27% e -24% ) escludendo gli effetti Ifrs 16.

L'utile operativo adjusted è pari a 2,28 miliardi nel secondo trimestre ( 11%) e 4,63 miliardi nel semestre (-6%). Escludendo per omogeneità il risultato di Eni Norge del 2018 e al netto dell'effetto scenario e di Ifrs 16, la variazione si ridetermina in +9% (+7% nel semestre).

La generazione di cassa operativa sale a 6,61 miliardi nel semestre, +27% (4,52 miliardi nel secondo trimestre, +49%), su cui ha inciso il pagamento straordinario legato alla definizione di un arbitrato (330 milioni). Gli investimenti netti sono pari a 3,79 miliardi nel semestre al netto dell'acquisto di riserve in Alaska e in Algeria. Escludendo l'applicazione dell'Ifrs 16, il debito netto si determina

in 7,87 miliardi, in riduzione del 5% rispetto al 31 dicembre 2018; includendo gli effetti dello Ifrs 16 è pari a 13,59 miliardi.

«Intendo confermare al cda del 19 settembre la proposta di un acconto dividendo di 0,43 euro per azione». Lo indica l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi nel comunicato sui risultati del secondo trimestre e primo semestre.

La proposta di acconto di dividendo 2019 di 0,43 euro per azione, si legge, è a valere sulla previsione di dividendo annuo di 0,86 per azione. L'anno scorso l'acconto deliberato fu di 0,42 euro per azione, a valere sul dividendo annuo di 0,83 euro per azione.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor Plus)