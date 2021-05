Enlightened: le traversie di Amy tra comico e tragico

2' di lettura

Da qualche mese Sky ha intrapreso una meritoria operazione di recupero di titoli HBO vecchi di qualche anno ma bellissimi e ancora inediti in Italia. Dopo Barry, di cui si è parlato in queste pagine, è arrivata la miniserie John Adams (del 2008, con un fantastico Paul Giamatti) e presto arriverà anche Luck, ottima ma sfortunata serie di David Milch con Dustin Hoffman, chiusa nel 2012 dopo una sola stagione.

Dal 12 maggio invece c’è Enlightened, un dramedy che nel 2011 era in cima a tutte le liste del meglio dell’anno, ha avuto una seconda stagione ancora più apprezzata della prima, ma poi fu cancellato a causa dei bassi ascolti.

Laura Dern

Laura Dern, co-creatrice insieme a Mike White (sceneggiatore di School of Rock), interpreta la protagonista Amy, una donna sulla quarantina che cerca di ricostruirsi una carriera nella multinazionale dove ha lavorato per 15 anni, dopo aver avuto un crollo psicologico in ufficio e aver passato alcuni mesi in un centro di riabilitazione alle Hawaii, da cui è tornata trasformata in uno stereotipo new age. Amy è un personaggio stupendo: ossessionata dai libri di autoaiuto, piena di ottimismo e decisa a cambiare il mondo, in realtà è fragilissima, egocentrica, manipolatrice e spesso del tutto incapace di capire il prossimo. I suoi tentativi di migliorare sé stessa e gli altri, tuttavia, sono così genuini da renderla irresistibile e commovente. Dern qui è al suo meglio: riesce a prestare il suo corpo alto e snello a una maschera goffa, con le spalle curve, impacciata nel gestire la sua presenza nello spazio.

Enlightened ha anticipato un gran numero di dramedy successivi che si mantengono sulla linea di confine tra il comico e il tragico, e riescono a parlare con delicatezza di debolezze umane, malattia psichica e drammi interiori, mettendo la sordina al melodramma e spesso facendo anche ridere. La chiusura preventiva l’ha condannata al dimenticatoio, ma a rivederla oggi non ha perso nulla della sua forza espressiva. Concediamoci il piacere, ogni tanto, di uscire dal flusso ininterrotto delle novità per recuperare qualche perla degli anni scorsi.

Enlightened – La nuova me, Mike White e Laura Dern, Sky Atlantic e NOW, dal 12 maggio