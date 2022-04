Enogastronomica 2022: a tavola con gli chef stellati nelle botteghe e negli atelier fiorentini

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’appuntamento è fissato per il 13-15 maggio e il menu non lascia indifferenti sia fini buongustai che semplici appassionati delle tradizioni culinarie: tre giorni di degustazioni al cospetto di una quindicina di rinomati chef toscani (alcuni dei quali stellati come Filippo Saporito de La Leggenda dei Frati e Rocco De Santis, due stelle al Sant’Elisabetta) all'interno di location d'eccezione quali laboratori e aziende di alto artigianato di Firenze e dintorni.

Enogastronomica 2022 è un appuntamento che torna ad animare il capoluogo toscano dopo due anni di forzata pausa e, come spiegano da Confesercenti Firenze (l’ente che organizza la manifestazione dedicata alle produzioni d'eccellenza della Regione), torna sotto una nuova veste e con un nuovo format. Alle sedi istituzionali come il Museo del Novecento o la Fiera si sostituiscono infatti 15 spazi d'incontro inediti, molti dei quali di norma chiusi al pubblico come il cappellificio Memar, la storica fornace di cotto Mittal, l'Antico Setificio Fiorentino dove si conservano ancora gli orditoi di Leonardo da Vinci o Scarpelli Mosaici, uno dei cinque luoghi al mondo dove si tramanda la tecnica del commesso fiorentino, a due passi dalla cupola del Brunelleschi.

L’idea di fondo di questa edizione è infatti quella di coniugare il piacere della cucina toscana al fascino delle storie delle vecchie botteghe e dei vecchi mestieri attraverso un percorso di esperienze (una diversa dall’altra) che spazia dalla possibilità di assistere alla nascita di una lama pregiata (prima di vederla all'opera nelle mani di una chef stellata come Silvia Baracchi) alla decorazione della carta con un'antica tecnica giapponese passando per l'atelier in cui si lavora il cuoio e dove andrà in scena uno show che vedrà la partecipazione del macellaio-poeta Dario Cecchini.

E poi, ancora, spazi per l'assaggio ricavati fra telai rinascimentali, antiche fornaci e atelier del profumo e del gioiello tra Firenze e le colline del Chianti e del Mugello, del Valdisieve e della Valdelsa.Gli appuntamenti gourmet in programma, a cui sarà possibile accedere prenotando il proprio posto online sul sito enogastronomica.org (gli ingressi sono a numero chiuso e i biglietti costano dai 25 ai 50 euro), sono in totale 19 e all'insegna di una vera e propria “food experience” che metterà fianco a fianco chef e maestri artigiani, prodotti toscani di eccellenza e oggetti di design, aromi e colori.

A pranzo e a cena si potrà pasteggiare con vino e distillati, birre artigianali in edizione limitata, formaggi, originali salumi di pesce e insaccati di lunga tradizione, caffè mono origine e nobile cioccolato lavorato in Toscana. Un percorso a tutto tondo, tengono a sottolineare gli organizzatori, che si snoda nella cultura del cibo attraverso storie, luoghi e occhi nuovi, aperto agli appassionati locali ma anche ai turisti in visita a Firenze.