Enoturismo, cresce la propensione verso i tour tra le cantine

Un ascesa l’interesse per l’enoturismo che quest’anno vede crescere del 17% l’interesse per i tour tra le cantine. Una evoluzione che si è sviluppata negli ultimi tre anni in cui il 64% degli enoturisti ha visitato una o due cantine, il 26% dalle tre alle cinque, il 10% dalle sei in su. Rispetto al 2019, cresce del 17% la propensione a recarsi in più aziende. È in deciso aumento inoltre l’interesse verso il territorio circostante e le sue offerte complementari. I turisti italiani ritengono la visita alle cantine un’opportunità di arricchimento culturale (63%, +6% rispetto al 2019), di entrare in contatto con l’identità, le tradizioni e la cultura (anche enologica) del luogo che stanno visitando (59%, +7%). Questa la fotografia sul settore scattata da Roberta Garibaldi, autore del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Gli appassionati sempre più optano di visitare le realtà familiari e non solo le cantine delle etichette più note in un mix tra benessere e cura della persona con specialità del territorio a chilometro zero. Infatti il 58% i turisti italiani a cui piacerebbe trovare in cantine opportunità – quali corsi, workshop, … – per rigenerarsi, riprogrammare le proprie abitudini e adottare uno stile di vita più sano; i 51% vorrebbe poter fruire di attività di benessere (massaggi, idromassaggi e Spa) nei vigneti. In tutto con orari extra lunghi perché il 56% vorrebbe esperienze in cantina fruibili dopo l’orario lavorativo, come wine bar e piccoli eventi. Una evoluzione dei gusti che obbliga a ripensare l’offerta. Ad esempio il 56% vorrebbe esperienze in cantina fruibili dopo l'orario lavorativo, come wine bar e piccoli eventi. Inoltre l’offerta in cantina si aggiunge e spesso non è possibile farla senza prenotazione. L’acquisto di vini (indicato dal 73% dei turisti), la degustazione (71%) e l'assaggio di piatti ricercati in abbinamento alle produzioni dell'azienda (67%) sono oggi le proposte più gradite per il futuro; a seguire fare degustazioni al tramonto, cenare nei vigneti, avere l’opportunità di conoscere in modo più approfondito i processi di produzione e la storia della cantina. Fra le attività che ricevono il gradimento maggiore rispetto al 2019 vi sono i wine club (+12%), le proposte dedicate ai più piccoli (+10%), attività sportive ed artistiche nei vigneti (+10%). Ciò denota un chiaro desiderio di vivere e sperimentare la cantina attraverso modalità nuove, più coinvolgenti.



