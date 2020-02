Enoturismo culturale: dove trovare le vigna di città

«Esistono numerose esperienze storiche di viticoltura urbana nel mondo e ci sembrava interessante metterle in rete – spiega il presidente di Uva Luca Balbiano –. C’è molta storia da raccontare, ci sono operazioni culturali importanti. Abbiamo creato il network per fare da megafono su scala internazionale a una proposta che segue la linea di un turismo lento, sostenibile e di qualità all’interno del tessuto urbano».

All’interno di questo progetto, che ha una matrice culturale, sono presenti al momento realtà pubbliche e private in Italia e in Francia, ma Balbiano conferma che si lavora per l’inserimento di Praga, Stoccarda e Londra, ma anche di Avignone e Berlino. «Intendiamo coinvolgere iniziative interessanti anche se privi di una storia di secoli alle spalle, ma con una progettualità forte orientata alla valorizzazione della viticoltura nella nicchia urbana - chiosa Balbiano –. Non vogliamo essere elitari, ma vorremmo tenere una focalizzazione su percorsi di enoturismo culturale: la degustazione in vigna con il produttore deve avere dietro anche una storia forte da condividere».

Giro d’Italia

Partendo da Torino, un ideale enoturista urbano può raggiungere Milano sulle tracce di Leonardo da Vinci, che nel 1498 ricevette da Ludovico Maria Sforza una vigna di circa 16 pertiche (circa un ettaro), alla quale rimase affezionato fino alla morte. Le ricerche della Facoltà di Scienze Agrarie di Milano hanno riportato alla luce i filari ancora esistenti un secolo fa, individuando il Dna del vitigno coltivato nel Rinascimento. In fondo al giardino di Casa degli Atellani è stata dunque reimpiantata la Malvasia di Candia aromatica e con la prima vendemmia (nel 2018) l’uva è rimasta a fermentare a buccia all’interno di un’antica anfora in terracotta per produrre il Vino di Leonardo. Le prime 330 bottiglie verranno battute all’asta in marzo.

Più a Est si scopre San Francesco della Vigna, il vigneto urbano più antico di Venezia. Nel complesso monastico a Sant’Elena, uno dei tre chiostri è adibito a vigneto e curato dai frati con i tecnici del gruppo Santa Margherita; il vino (prodotto a marchio Santa Margherita ) si chiama Harmonia Mundi. Oggi l’associazione Laguna nel Bicchiere ha esteso la viticoltura veneziana anche ad appezzamenti tra Sant’Erasmo e Mazzorbo.