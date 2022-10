Enoturismo, agli host italiani di Airbnb entrate per 10 milioni in 3 mesi. Top in Toscana

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’enoturismo in Italia vuol dire Toscana. Almeno secondo la classica elaborata da Airbnb a livello europeo dopo l’introduzione – avvenuta nella primavera scorsa – della categoria “vigneti” tra i possibili ambiti di ricerca del noto portale dedicato agli affitti turistici.

La Toscana si piazza infatti al terzo posto in Europa per guadagno generato per gli host dopo le Baleari e la Catalogna (quarta l’Andalusia) per . Unica altra regione italiana è il Veneto, al nono posto. La zona dei prestigiosi vini di Borgogna, in Francia, è solo settima, preceduta da Provenza e Aquitania (al decimo posto invece la regione del Rodano, con Champagne e Bordeaux fuori dalla top ten).

La nuova categoria comprende 120mila alloggi all'interno o nei pressi di vigne in tutto il mondo, di cui oltre 4mila in Italia. Per Airbnb c’è stato un boom di ricerche e prenotazioni e gli host italiani di questa categoria hanno registrato un guadagno totale di 10 milioni di euro nel solo periodo da aprile a giugno.

«Un dato che posiziona il nostro Paese quest'anno nella top 10 europea, dopo la Spagna ma prima dell'acclamata Francia, con ben due regioni italiane che rientrano tra le eccellenze: la Toscana, terza regione del continente per guadagno generato con circa 2.600 euro di ricavi in media per host, e il Veneto al nono posto con circa 2.400 euro».



Le zone più richiesta in Italia sono il Chianti e l’emergente Lago di Garda. Seguono l'Umbria e la Campania, con due località della Costiera Amalfitana tra le dieci più gettonate in Italia. Sempre la Toscana registra il maggior numero di notti prenotate in Italia (43.410 da aprile a giugno 2022, circa il doppio rispetto al 2021). Ecco la top ten italiana delle camere più richieste: San Gimignano, Greve in Chianti, Bardolino, Montepulciano, Garda, Lazise, Orvieto, Vietri sul Mare, Maiori, Montalcino.