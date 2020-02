Enpam: maxi-vendita real estate per un miliardo In vendita un portafoglio che comprende 68 asset tra uffici, hotel, negozi, case. Attese le manifestazioni d’interesse. Invitati, tra gli altri, Dea Capital, Blackstone e Prelios di Paola Dezza

2' di lettura

Una visione sempre più europea degli investimenti immobiliari spinge sull’acceleratore della diversificazione per Enpam, l’ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri, e passa oggi dalla vendita di un maxi-portafoglio che sfiora, ma potrebbe anche superare, il miliardo di euro. Sono attese per venerdì 7 febbraio 2020 le manifestazioni di interesse per il pacchetto messo sul mercato.

Si tratta di tutto il portafoglio di proprietà - venduto in blocco - con immobili da valorizzare e finora gestiti direttamente, che spazia dagli uffici agli hotel, dalla logistica al residenziale. Il bando è identificato con il nome di Project dream e l’incarico di advisor del venditore è affidato a Deloitte, che avrebbe mandato oltre 200 lettere di inviti.

Gli asset direzionali sono 31 per una superficie lorda complessiva di 520mila metri quadrati, immobili che sono situati con prevalenza a Roma e Milano e nei rispettivi hinterland. A Milano, per esempio, ci sono edifici direzionali a Milano Due, Milanofiori, in via Medici del Vascello o in via Cassanese a Segrate. Oltre agli uffici Enpam vende dieci strutture ricettive per complessivi 145mila mq, anche qui a Milano, Roma e in altre località turistiche, tra cui Abano e Montegrotto, cinque asset retail a Roma da 30mila mq, un asset logistico nell’hinterland milanese per 90mila mq e persino una caserma. Del pacchetto fa parte anche una consistente parte residenziale composta da 17 immobili per un totale di 250mila mq.

Secondo le voci che si rincorrono sul mercato il pacchetto si distribuisce su oltre un milione di mq. La transazione potrebbe quindi essere la più rilevante dell’anno, anche se siamo solo a gennaio ed è presto per avere visibilità sulle operazioni che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.

Sempre secondo voci gli interessati sarebbero tutti i soggetti che si muovono nel real estate italiano. Da Blackstone a Dea Capital, da Prelios a Hines.