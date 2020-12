Enpam (medici), entro fine anno altri 25 milioni a chi ha ricevuto i bonus-Covid di Redazione Norme e tributi

La detassazione degli aiuti-Covid erogati ai professionisti dalle Casse di previdenza fa arrivare nelle tasche di medici e odontoiatri altri 25 milioni. Lo ha comunicato ieri l’Enpam, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici che può ora distribure quanto trattenuto a titolo di ritenuta d’acconto. Chi ha percepito il bonus Enpam e il bonus Enpam-plus per Covid-19 entro fine anno riceverà sul proprio conto corrente la differenza inizialmente trattenuta dalla Cassa per pagare le tasse.

L’abolizione della “tassa sulla solidarietà”, come l'Enpam l'aveva definita, è stata fatta grazie a una modifica al Dl Ristori, il cui testo, convertito in legge, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la vigilia di Natale.

La nuova norma ha detassato gli aiuti per l’emergenza Covid-19, concessi in questi mesi dalle Casse ai professionisti, e dunque anche a medici e dentisti.«Sui bonus che avevamo destinato a medici e odontoiatri con nostre risorse lo Stato ha rinunciato ad incamerare imposte – ha commentato con soddisfazione Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam -. Abbiamo quindi subito disposto un ulteriore bonifico ai nostri iscritti, corrispondente alle ritenute d’acconto che eravamo stati costretti a fare».Sono 56.998 i camici bianchi che nelle prossime ore riceveranno dunque questa ulteriore integrazione ai precedenti Bonus Enpam, per un totale di poco più di 25 milioni di euro. Il tutto per un importo che mediamente, per ogni singolo iscritto beneficiario, sarà di circa 438 euro.«Su questo aspetto il Parlamento ha fatto giustizia – ha aggiunto Oliveti –. Era evidente infatti che i sussidi statali, che abbiamo anticipato per conto dello Stato e che già in partenza erano esentasse, e i bonus che abbiamo finanziato come Enpam erano analoghi nella sostanza. Non aveva senso dunque che medici e odontoiatri in difficoltà pagassero le tasse su quelli finanziati con risorse della Fondazione».Su questo tema l'Enpam aveva lanciato una battaglia, a partire da una campagna pubblicata sui principali quotidiani italiani.()