Enquirer «per creare nuova conoscenza» Progetto di Luiss Guido Carli e P&G Alumni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Promuovere la cultura manageriale tra gli studenti e favorire la crescita di giovani talenti nel mondo del lavoro sono gli obiettivi del progetto “Give Back” di P&G Alumni Italia, in partnership con l'Ateneo intitolato a Guido Carli e Luiss Business School. L'iniziativa, grazie al modello educativo Luiss “enquiry-based”, renderà ancora una volta gli studenti protagonisti e motori di ispirazione e cambiamento.

Individuare – all'interno del proprio campo di studi - un fenomeno, per poi studiarlo, approfondirlo e investigarlo fino a risolverlo, consente di generare nuova conoscenza, come dei “ricercatori in erba”. Questo è il modello di apprendimento “enquiry-based” che la Luiss Guido Carli ha introdotto nei propri corsi di laurea Magistrale ormai tre anni fa e che conosce oggi una nuova pagina, aprendosi ancor più al confronto con il mondo aziendale.

Al primo incontro “Enquirer”, di venerdì 2 dicembre, circa 100 studenti dei corsi di laurea magistrale si sono incontrati con i professionisti di P&G Alumni Italia, network di oltre 300 ex-dipendenti e manager con carriere di rilievo nel mondo delle imprese italiane ed internazionali dopo essersi formati in P&G, multinazionale di beni di largo consumo oggi attiva in 80 paesi e forte di uno dei maggiori portfolio di marche di qualità tra cui Dash, Gillette, Braun, Venus, Pantene Pro-V, Head&Shoulders, Swiffer, ViaKal, Fairy, Oral B, Vicks, Olaz.

L’opportunità

L'iniziativa permetterà a questi giovani di comprendere meglio le dinamiche aziendali. Gli Alumni P&G testeranno personalmente le competenze “soft” e “hard” che il modello enquiry-based ha sviluppato nei partecipanti al progetto, con un focus particolare su: pensiero critico e creativo, adattabilità, abilità di teamwork, capacità di leadership, spirito imprenditoriale e capacità di analizzare e interpretare i dati. Studentesse e studenti presenteranno agli Alumni P&G i propri progetti su diverse aree tematiche: “Consumer Behavior and Research Methodology for Marketing” (dagli allievi del corso di laurea in Marketing); “Data Visualization” (dagli iscritti a “Data Science and Management”) “Global Organization Design and Management” (dai giovani talenti di “Global Management & Politics”).Saranno inoltre premiati, con il conferimento del “P&G Alumni Innovation Award”, i migliori lavori degli iscritti al corso di “Advanced Marketing Management” nel corso di laurea in “Management”, sviluppati nel corso del semestre insieme ad alcuni manager del network Alumni P&G. L'offerta formativa Magistrale Luiss per l'anno accademico 2023-2024, caratterizzata da un forte orientamento internazionale, sarà presentata poi nella Giornata di Orientamento sabato 3 dicembre.



Loading...

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi