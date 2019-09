Enria: le banche si preparino a Brexit senza accordo di Beda Romano

In un contesto confuso sul futuro dei rapporti tra Londra e Bruxelles, Andrea Enria ha colto l’occasione di una audizione parlamentare per esortare gli istituti di credito ad accelerare le preparazioni in vista di una possibile uscita del Paese dall’Unione europea senza un accordo di recesso. Nel contempo, il presidente del consiglio di vigilanza bancaria ha ribadito che permane il rischio di circolo vizioso tra bilanci bancari e bilanci nazionali.

«Le banche devono accelerare la preparazione dei piani relativi alla Brexit per essere pronte nel caso di una uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione a fine ottobre», ha detto il banchiere centrale. Il premier inglese Boris Johnson ha annunciato che il Paese è pronto lasciare la costruzione comunitaria anche senza una intesa di divorzio. La situazione tuttavia rimane drammaticamente confusa dopo che il primo ministro ha perso la maggioranza a Westminster.

Nella sua audizione a Bruxelles, Andrea Enria ha ribadito che nel 2020 il consiglio di vigilanza bancaria si concentrerà su alcune priorità: il completamento del processo di risanamento dei bilanci bancari (vale a dire la prosecuzione dello smaltimento dei crediti inesigibili), i rischi emergenti all’orizzonte, e i fattori che contribuiscono oggigiorno a una bassa redditività e alle basse valutazioni delle banche europee sui mercati finanziari.

A questo proposito, l’economista italiano ha avvertito che sul fronte economico «il cielo si sta annuvolando», confermando l’analisi della futura presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde (si veda l’articolo in pagina). «Nonostante un recente rafforzamento dei bilanci bancari, notiamo che l’aumento del divario tra i rendimenti obbligazionari rende più difficile per gli istituti di credito l’accesso al finanziamento sui mercati».

Andrea Enria ha lasciato intendere che la possibilità di un circolo vizioso tra bilanci bancari e bilanci nazionali rimane una minaccia. Ciò detto, ha spiegato che le autorità di vigilanza hanno strumenti a loro disposizione per imporre nel caso una riduzione dei tassi di concentrazione di obbligazioni sovrane nei bilanci bancari. A questo proposito, ha spiegato che la nascita di titoli pubblici cartolarizzati – safe assets in inglese – potrebbe essere utile per contrastare eventuali sovraesposizioni.