Enrico Cavallari alla guida di Tecno-Zanotta

Cambio ai vertici per Tecno-Zanotta, il gruppo dell’arredo-design nato dall’aggregazione di due storiche aziende del settore: Tecno – specializzata in soluzioni per l’ufficio – e Zanotta, nota soprattutto per alcuni pezzi iconici, come la poltrona Sacco, o l’appendiabiti Sciangai.

Giuliano Mosconi, ideato del progetto di fusione tra le due realtà, del loro rilancio e delle sinergie finora attuate, rimane come presidente del gruppo, ma sarà affiancato dal nuovo amministratore delegato, Enrico Cavallari, che assumerà l’incarico a partire da gennaio 2022.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, 56 anni, Cavallari ha avuto incarichi di responsabilità in gruppi internazionali come Colgate-Palmolive, Ferrero e Reckitt-Benckiser, dove ha ricoperto ruoli in ambito Marketing, Sales e General Management in Italia e nelle sedi di Lussemburgo, New York, Istanbul e Londra. Rientrato in Italia nel 2010, ha assunto l’incarico di Business Unit Director in Technogym, per poi passare in Axa nel 2013, come Chief Marketing & Digital Business Officer. Nel 2017 è tornato in Technogym con la responsabilità generale di Technogym Home.

Da qui passa ora al gruppo tecno-Zanotta, forte della sua esperienza internazionale, che contribuirà a dare «nuovo impulso ai nostri progetti di crescita sui mercati internazionali», ha commentato Giuliano Mosconi.

«Priorità sarà rafforzare presidio, rilevanza e notorietà dei brand sui mercati chiave, e accrescere la centralità dei clienti, insistendo su soluzioni innovative sia di prodotto, sia di progetto e puntando sulla qualità del nostro network nel mondo», ha detto Cavallari.