Enrico Marchi, il capitalismo italiano osservato con lo sguardo radicato a Nordest

«Lo dico anche se possiedo un preciso senso del limite. La mia fonte di ispirazione è sempre stato Warren Buffet. Lui non lavora a New York. Vive a Omaha in Nebraska e, da lì, investe in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo con la sua holding Berkshire Hathaway. Io amo tantissimo Conegliano. Appartengo al Veneto e al Nordest. Aveva ragione il Gran Borghese, Bruno Visentini, quando diceva che in fondo siamo tutti veneziani di terra ferma. Dopo il liceo, ho frequentato la Bocconi a Milano. I miei compagni sognavano Londra e New York. Io, dopo le lezioni, desideravo solo tornare a casa. Ho capito subito che, come ha scritto qualcuno, avrei sempre voluto abitare i luoghi a cui appartiene il mio cuore. Del Nordest riconosco vizi, difetti e limiti. Ma, da qui, non andrei mai via. E, poi, stare lontano da Milano e da Roma aiuta. Sei tranquillo. Conservi uno sguardo sereno. La parte emotiva, irrazionale e conformista della finanza e dell’impresa viene mitigata dalla distanza fisica».

Enrico Marchi – banchiere e imprenditore, classe 1956 – è nella foresteria della sua Finint. Dalla sala da pranzo, attraverso un’ampia vetrata, si vede in lontananza la collina su cui sorge la villa dove abita, nella Marca Trevigiana.

Come antipasti, vengono servite una crema di fagioli con capesante arrostite e pancetta e una tartare di fassona all’uovo e spinacino.

Marchi incarna bene e ricompone a unità le contraddizioni del Nordest, arrotondandone gli eccessi: manifesta la vitalità che però non tracima in spacconeria, esprime la solitudine di una comunità povera diventata benestante nel lampo di sessant’anni ma senza attorcigliarsi nel compiacimento e ha il pragmatismo autoironico delle Gens Veneta che trasforma la voglia di fare, di fare e di fare ancora in un senso del possesso della vita rapido e divertito.

In più Marchi ha una dose di distacco da quello che accade nei grandi teatri italiani che, espressa a Conegliano, è ancora più significativa, mentre il potere del nostro Paese – fra Roma e Milano – ascolta il silenzio successivo alla fine della guerra intorno a Mediobanca, con l’assalto dato da Francesco Gaetano Caltagirone e da Francesco Milleri al fortilizio di Alberto Nagel, che ha resistito: «Quando mi chiedono dove mi colloco, rispondo sempre che mi colloco a Conegliano. Se non si può dire che ci cerchino tutti, si può dire che noi lavoriamo e parliamo con tutti. Esiste una dimensione naturale del conflitto. La vita e l’economia sono queste. Ma io non ho mai dato le carte. E, a sessantasette anni, sono troppo vecchio per arrivare a farlo».