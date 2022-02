Ente responsabile per la caduta del custode utilizzato come operaio

La Suprema corte sul punto accoglie dunque il ricorso della società, contro la decisione della Corte d’Appello che aveva considerato la richiesta di rinvio a giudizio del legale rappresentante utile ad interrompere la prescrizione. Un errore commesso dalla Corte territoriale, visto che l’atto riguardava il diverso processo penale a carico del manager e dunque non era valido per fermare gli orologi della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, nel caso della società.

Detto questo però la Cassazione conferma la responsabilità.

I giudici respingono la diversa lettura dei fatti fornita dalla ricorrente, secondo la quale il custode sarebbe caduto dalla scale, prive di corrimano, mentre portava un caffè. E non dall’impalcatura - come emerso dalle testimonianze - perché si era spezzata la pedana di metallo, cosa tra l’altro, secondo la difesa, impossibile in base ai principi della fisica molecolare. A dimostrarlo c’era una macchia di caffè sulle scale, mentre nel corso del sopralluogo dopo l’incidente, non era stata trovata nessuna impalcatura.

In più, ai fini della 231, serviva la prova di un vantaggio per l’ente che, nello specifico, mancava.

Eccezioni che non passano. Nel processo penale era stato accertato che la caduta era stata determinata dallo spostamento dell’asse e non dalla rottura. La conseguenza erano state le gravissime lesioni provocate al dipendente assunto come custode e impiegato, senza alcuna formazione né attrezzature adatte, per dipingere la facciata dall’impresa. Proprio nelle sue funzioni, svolte con un contratto meno oneroso, sta il risparmio di spesa conseguito dall’ente e dunque il suo vantaggio.