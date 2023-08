Enti ecclesiastici, in Italia un patrimonio di 46mila edifici dai convitti alle scuole

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un patrimonio ingente - quasi 46mila immobili per un totale di 38,6 milioni di metri quadrati - parzialmente inutilizzato e disseminato in tutt’Italia, ma con presenze importanti a Roma (1.194 unità), Milano (365), Torino (280), Napoli (255) e Venezia (175). Edifici ampi - 1.433 metri quadrati la superficie media di collegi e convitti, educandati e ricoveri - presenti soprattutto al nord (12.200 immobili). È la fotografia dello stock immobiliare che fa capo agli enti ecclesiastici, scattata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Scenari Immobiliari. Emerge così una mappatura inedita e complementare a quella degli immobili del Vaticano gestiti dall’Apsa (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì 18 agosto).

Le tipologie

Si tratta di immobili destinati alla vita comunitaria della congregazione religiosa cui appartengono, come i conventi, ma anche di beni funzionali allo scopo per cui l’ente è stato fondato - strutture sanitarie, orfanotrofi, case di riposo, scuole - spesso frutto di lasciti testamentari. «Siamo partiti da dati del catasto - spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari - arrivando a numeri significativi. Se si tengono in considerazione solo i metri quadrati, si sfiorano le dimensioni della totalità dei fondi immobiliari italiani. Il valore però è inferiore, 42,5 miliardi di euro contro i 120,6 dei fondi - anche perché non sono calcolati i beni artistici che alcune strutture contengono».

Loading...

Scenari Immobiliari stima che il 30-40% di questi beni sia vuoto o sottoutilizzato e che circa il 40% versi in un cattivo stato di manutenzione. Ed è proprio qui che si annidano interessanti possibilità di valorizzazione: sia a vantaggio degli enti, che così possono sostenere economicamente le proprie attività; sia a beneficio della collettività, in un’ottica di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente che limiti le nuove costruzioni. Vale la pena di ricordare che l’Italia è il quinto Paese peggiore d’Europa in termini di occupazione di suolo.

IL DETTAGLIO DELLE PROPRIETÀ Loading...

Le potenzialità

Breglia fa notare che «buona parte dei beni ha già destinazioni d’uso utili alla società, anche se possono essere recuperati in altro modo, in sede di mercato». Il caso più noto in questo senso è quello dell’hotel cinque stelle Portrait di Milano, inaugurato a dicembre 2022 negli spazi dell’ex Seminario arcivescovile locato a Lungarno Alberghi della famiglia Ferragamo. Il Seminario conserva la proprietà della struttura e la disponibilità di alcuni spazi a uso della diocesi per attività pubbliche, ma così facendo ha trasformato una perdita in una fonte di reddito a beneficio di altre attività caritatevoli ed educative.

Il processo di valorizzazione

Storicamente, i responsabili economici degli enti non sono mai stati troppo attenti ai beni immobiliari, ma, sottolinea Breglia, «si fa strada un atteggiamento di maggiore attenzione verso l’utilizzo di questi immobili, e la tendenza in forte crescita è l’accento posto sui criteri Esg. La maggior parte delle congregazioni non riceve l’8 per mille come la chiesa cattolica, e servono tutti gli investimenti possibili. Che con le dovute cautele, possono arrivare anche da privati e investitori istituzionali».