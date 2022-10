Enti funzionali europei per ridare coesione a una Unione incrinata

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il Consiglio europeo del 6 e 7 ottobre si troverà di fronte a molti e gravi problemi. Il più recente è la decisione della Germania di mobilitare 200 miliardi di euro per contrastare la sua crisi economico-sociale, dovuta all’aumento dei prezzi dell’energia. Si pone così alla Ue e alla Uem un problema che è sia economico sia politico-istituzionale. Problema che si aggrava per l’opposizione della Germania a fissare un tetto massimo al prezzo del gas per gli acquisti dei Paesi della Ue. Su entrambe le scelte sono già stati fatti molti commenti negativi che evidenziano come questo unilateralismo tedesco ha molteplici effetti dannosi.

Si tratta di un vulnus alla forza unitaria contrattuale della Ue per gli approvvigionamenti di energia e un messaggio che gli Stati forti della Ue possono fare da soli. Collocando questa decisione in un contesto più di lungo periodo si possono avanzare alcune altre interpretazioni forse non chiare al presente ma che vanno considerate.

La prima è che il governo Scholz sia nel panico per l’inflazione e la crisi del suo sistema economico la cui competitività molto dipendeva dal gas russo a prezzi bassi. La seconda è che quel governo pensi che operando da solo si può salvare, mentre gli altri Stati della Ue e della Uem non hanno la forza per contrastare le sue decisioni e non solo per i meccanismi unanimistici nei Consigli della Ue. La terza è che la Germania, dati i suoi ampi margini di bilancio e la sua credibilità sui mercati finanziari per collocare i suoi titoli di debito pubblico, voglia usare a fondo questa sua forza. Ciò potrebbe danneggiare altri Stati che gia faticano a finanziarsi sui mercati e sui quali potrebbe quindi arrivare un patto di stabilità e crescita rivisitato dai “falchi” delle Ue e Uem.

Queste ipotesi convergono in due conclusioni pericolose per Ue e Uem.

Una riguarda l’economia reale e cioè il rifiuto di una politica energetica unificata in Europa. Quando mesi fa Mario Draghi propose un prezzo massimo (price cap) unificato per l’acquisto del gas (e quindi a cascata per altre materie prima energetiche) il potere contrattuale della Ue era molto più forte e sarebbe anche aumentato. La decisione avrebbe potuto assumere anche carattere preparatorio alla creazione di un Ente funzionale energetico europeo che da tempo propongo.