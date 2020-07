Enti locali ed Edilizia, da oggi notizie più rapide e ricche: una agile «web app» a portata di clic

2' di lettura

Una grande novità per il mondo dell’informazione professionale che guarda al mondo di enti locali, pubblica amministrazione ed edilizia.

Nasce, infatti, oggi, giovedì 2 luglio, Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia (disponibile all’indirizzo web ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com) che vuole essere il nuovo punto di incontro e di riferimento per amministratori, professionisti, dipendenti pubblici e imprese che lavorano con la Pa e per tutti coloro che si muovono nel settore dell’edilizia e della progettazione.

Il nuovo prodotto che raccoglie l’eredità di due storiche testate digitali del Sole 24 Ore (il Quotidiano degli Enti locali e della Pa e il Quotidiano Ediliia e Territorio) è realizzato su misura per la Pubblica amministrazione, gli enti locali, le imprese e i professionisti. Raccogliendo in un’unica piattaforma tutta l’informazione del Sole 24 Ore in tema di appalti, tributi e contabilità, pubblico impiego, urbanistica, progettazione, edilizia, economia e governo del territorio.

NT Plus offre, dunque, ogni giorno le novità normative, la giurisprudenza, le notizie su progetti e concorsi, i programmi e le iniziative del Governo, delle Regioni e degli Enti locali. NT Plus è anche il nuovo punto di riferimento informativo per il mondo delle costruzioni. È il nuovo sistema pensato per chi lavora nelle imprese di costruzione, per ingegneri, architetti, geometri, tecnici delle pubbliche amministrazioni, e più in generale per chi segue il mondo dell’edilizia, dei lavori pubblici, dell’urbanistica, del territorio, dell’architettura e delle grandi opere.

In NT Plus sarà possibile trovare ogni giorno il servizio bandi con nuovi avvisi e aggiudicazioni di lavori e progettazione. E poi l’Esperto risponde e i servizi che aiutano a gestire l’impresa e gli studi professionali. E ancora: le analisi e i commenti sui principali temi del settore, i temi di NT Plus e poi, spazio all’innovazione e alla tecnologia, per aiutare le imprese e i professionisti ad agganciare la ripresa. Per i funzionari pubblici spazio alle rassegne di Anutel e Ancrel.