Arriva in Italia Sage, il caffè del bar a casa

Arriva in Italia il colosso australiano Sage, marchio noto per macchine per caffè espresso, spremiagrumi, tostapane e robot da cucina di alta gamma. Il brand Sage esiste da 86 anni, è presente in 23 Paesi in Europa ed è conosciuto come Breville in altri 57 Paesi nel mondo. In Europa la distribuzione è iniziata nel 2013 nel Regno Unito e in Irlanda.

L’anno scorso il giro d’affari ha superato i 170 milioni di euro. In Italia il gruppo punterà sulle macchine per caffè espresso, introducendo anche «la cultura dello specialty coffee, o caffè di terza generazione, di altissima qualità e tracciabile. Un movimento – dicono dall’azienda – che dall’estero arriva ora anche in Italia e che farà parlare di sé nei prossimi anni. Le macchine per caffè Sage sono create utilizzando quattro elementi chiave che le distinguono da tutte gli altri competitor esistenti sul mercato, avverando il sogno dei consumatori di avere una macchina per caffè professionale da barista direttamente sul piano della propria cucina: dosaggio a 18-22 gr, pressione a 9 bar, temperatura a 93° e vapore a 130 gradi». La rapidità della preparazione (3 secondi) è uno dei punti di forza di questo marchio.