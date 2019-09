Conte bis, i ministri giurano al Quirinale. Gentiloni commissario Ue

Di quanto successo Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono naturalmente i più fermi oppositori. Già reso noto è l'appello alla piazza, ma ognuno con tempi e modi propri. Forza Italia fa i conti con le anime interne al partito, che hanno vedute diverse sul rapporto con la Lega e sul tipo di opposizione da portare avanti in Parlamento. «Sono uno a zero in questo momento, lo ammetto. Hanno segnato, il Pd è in vantaggio uno a zero sulla Lega e sull'Italia. Ma è come quando l'arbitro fischia un rigore inesistente. E aggiungo, non mi hanno tolto la voglia di lavorare, me ne hanno data ancora di più». Sarcasmo amaro per il leader del Carroccio.

In molte cancellerie euoropee non si fa mistero della soddisfazione per lo sbocco della crisi. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano fa sapere che non si vede «l'ora di continuare la nostra stretta cooperazione con il nuovo governo italiano». Per l'amministrazione Trump «l'Italia è un partner transatlantico solido e dinamico, sia come alleato della Nato sia come membro del G7».