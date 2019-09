Entrare nel forfait dal 2020: così i requisiti per le partite Iva Da quando la legge di Bilancio 2019 ha elevato la soglia di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario e ha fatto cadere una serie di vincoli oltre 411mila partite Iva hanno scelto la via della tassa piatta al 15%: aliquota che scende al 5% per chi avvia un'attività

Orizzonte forfait. Da quando la legge di Bilancio 2019 ha elevato la soglia di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario e ha fatto cadere una serie di vincoli (su collaboratori, beni strumentali e redditi da lavoro dipendente), oltre 411mila partite Iva hanno scelto la via della tassa piatta al 15%: aliquota che scende al 5% per chi avvia un'attività.

Il numero - l'ultimo ufficialmente disponibile - può considerarsi in difetto, perché comunicato in commissione alla Camera circa due mesi fa. Ed è composto da circa 126mila contribuenti che hanno aperto una nuova partita Iva nei primi quattro mesi dell'anno e altri 285mila che sono invece transitati da un altro regime di tassazione Irpef, come l'ordinario o il semplificato.

Chi non ce l'ha fatta a entrare nel forfait lo scorso anno può farlo nel 2020, purché stia attento ai divieti che restano in vigore. Perché l'ammontare dei ricavi o compensi ottenuti nell'anno precedente (massimo 65mila euro) non è l'unica condizione da rispettare. Dal possesso di quote societarie ai rapporti contrattuali con l'ex (o attuale) datore di lavoro, la Guida rapida - in allegato al fascicolo dell'Esperto risponde in edicola lunedì 2 settembre con Il Sole 24 Ore - spiega tutti i vincoli per accedere al regime forfettario nel 2020: anno in cui - salvo modifiche - dovrebbe debuttare anche il regime “ibrido” con aliquota al 20% per chi si colloca tra i 65 e 100mila euro.