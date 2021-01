Entrate a picco per le big del calcio europeo: oltre un miliardo di euro in meno di ricavi

Una stagione messa a dura prova

È stata una stagione falcidiata dalle interruzioni dei campionati per il coronavirus: molte gare sono state rimandate oltre il 30 giugno. In Olanda il campionato non è neppure stato concluso e non è stato assegnato il titolo, mentre non sono disponibili i dati della squadra che ha vinto in Turchia, il Basaksehir. Per questo il rapporto include solo sei squadre campioni anziché otto.

I dati presi in considerazione sono quelli pubblicati dalle società o comunicati a Kpmg dal management. Il rapporto fa notare che ci possono essere discrepanze nei criteri contabili applicati. Non si conoscono nei dettagli come tutte le società hanno trattato i ricavi e i costi delle partite giocate dopo il 30 giugno. Molte società non li hanno inseriti nei bilanci al 30 giugno. Alcune invece li hanno inclusi, per esempio il Siviglia, che ha 146,6 milioni di ricavi (+6,3%) e un piccolo utile netto, 1,2 milioni, dimezzato rispetto all’anno precedente.

«Tutte le sei squadre analizzate nel nostro rapporto hanno avuto un calo nei ricavi operativi», sottolinea Andrea Sartori, partner di Kpmg e «Global Head of sports», riferendosi ai sei campioni nazionali. «Juventus, Psg e Porto hanno registrato una caduta a due cifre rispetto all’anno precedente, mentre Bayern, Liverpool e Real Madrid hanno cali più contenuti, principalmente per la loro capacità di aumentare i ricavi commerciali».

Tra i campioni solo Bayern e Real Madrid hanno un utile netto di bilancio, modesto, 5,9 milioni, i bavaresi e 0,3 milioni i galattici. Nella stagione precedente l’utile più alto l’aveva l’Ajax, campione d’Olanda, con 51,7 milioni. Il club olandese è in attivo anche nell’ultima stagione, a 20,4 milioni.

Tra le squadre italiane Kpmg sottolinea le perdite elevatissime di As Roma e Ac Milan, al momento le più alte in Europa. La Magica ha avuto una perdita netta di 204 milioni, la seconda più alta nella storia della Serie A. Il Milan è in rosso per 194,6 milioni.