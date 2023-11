Entro 10 anni in pensione un dipendente pubblico su tre, il 40% nella scuola

Comparto scuola in prima fila

La scuola nel complesso concentra il 39,7% sul totale dei dipendenti ma questo è legato al fatto che è il settore con il numero più alto di contratti a termine (477.030, il 74,6% dei 639.620 contratti a termine totali). Il servizio sanitario ha il 20% dei dipendenti, le amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) il 15,2%, le Forze Armate, Corpi di polizia e Vigili del Fuoco il 14% e le amministrazioni centrali, magistratura e autorità indipendenti il 5,19%.

Otto lavoratori su dieci del pubblico impiego ha contratto a tempo indeterminato

Il numero di lavoratori pubblici con contratto a tempo indeterminato nel 2022 è pari a 3.065.709 lavoratori, l’82,7% del totale, con una retribuzione media annua di 38.083 euro e 299 giornate medie retribuite. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono stati nel complesso 639.620, con una retribuzione media di 15.316 euro e 177 giornate retribuite in media. Il monte retribuzioni nell’anno raggiunge i 126,5 miliardi.

Più part time per le donne, guadagnano meno degli uomini

Le donne guadagnano mediamente meno degli uomini con 30.262 euro medi a fronte dei 40.157 degli uomini. Il dato è legato al part time, più frequente tra le donne, e alle qualifiche, con gli uomini che fanno più facilmente carriera rispetto alle donne soprattutto nel periodo della vita nel quale le donne sono concentrate anche sulla famiglia. Il divario retributivo - spiega l’Inps - è massimo nella classe di età 40-44 anni, in cui la retribuzione media delle lavoratrici è pari al 69,6% di quella dei lavoratori, e tocca il minimo nella classe 60-64 anni in cui la retribuzione media delle donne è pari all’82% di quella degli uomini. Nel complesso oltre il 60,4% dei lavoratori pubblici ha una retribuzione inferiore ai 35.000 euro annui nel 2022 mentre il 13% presenta retribuzioni medie da 50.000 euro in su. Il 3,91% del totale (144.818 lavoratori) ha buste paga che superano gli 80mila euro.

Loading...