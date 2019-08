Entro il 2020, tre quarti della gamma Hyundai sarà elettrificato Oltre 600.000 le Hyundai elettrificate già vendute ed entro il 2025 l'ibridizzazione interesserà tutti i segmenti in cui Hyundai è presente di Alfonso Rizzo

Entro il 2025 Hyundai avrà investito oltre 35 miliardi di euro per l'elettrificazione della propria gamma ed entro il 2030 si aggiungeranno altri 6,7 miliardi di euro di investimenti soltanto per la produzione di 700.000 moduli batterie (stack). L'annuncio arriva da Andreas-Christoph Hofman, Vice Presidente Marketing e Prodotto Hyundai Motor Europe, in occasione del lancio alla stampa internazionale della Kona Hybrid e della Ionic di seconda generazione. Proprio la berlina media (4,47 metri di lunghezza) fu la prima auto sviluppata da zero per essere dotata indistintamente di propulsore a combustione interna, ibrido o elettrico a batterie.



Con oltre 60.000 unità vendute dal lancio sul mercato nel 2016, Ioniq rappresenta uno dei pilastri della gamma Hyundai per la mobilità del futuro. Già riconosciuta dall'Adac (ente di certificazione indipendente tedesco) quale migliore auto a zero emissioni in Europa nel 2017 e 2019, la seconda generazione di Ioniq è un ulteriore passo verso una mobilità ad emissioni zero (o comunque basse emissioni) accessibile a un pubblico sempre più ampio.



Hyundai è oggi il costruttore con la più ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato ed uno dei pochi produttori che può vantare di commercializzare tutte le possibili soluzioni tecnologiche per una mobilità sostenibile futura: benzina, Diesel, Mild Hybrid (48 Volt), Full Hybrid, Plug-In Hybrid e Fuel Cell a idrogeno. Per incentivare anche altri costruttori a proporre soluzioni simili, Hyundai ha deciso di condividere la piattaforma modulare E-Gmp appositamente creata per ospitare diversi tipi di alimentazione e di carrozzeria. Il primo esempio pratico applicato alla piattaforma E-Gmp sarà il prototipo elettrico«45» ispirato alla Hyundai Pony del 1974 di Giugiaro e che sarà esposta al Salone di Francoforte.