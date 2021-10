Entro il 2026 la super fibra arriverà nel 68% delle abitazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai primi tre posti Bolzano, Udine e Palermo. All’estremo opposto Oristano, Nuoro, Sud Sardegna (dove l’intervento riguarderà all’incirca 3 civici su 4), ma anche Chieti, Vibo Valentia, Sassari, L’Aquila, Catanzaro, Teramo e Potenza. Qui dalla metà al 61% dei civici dovranno essere oggetto di intervento statale per arrivare al 2026 ad avere la soglia di 1 gigabit per secondo necessaria a garantire gli obiettivi di connettività definiti nel Digital Compass europeo.

Eccola, per province, la fotografia della banda ultralarga in Italia al 2026, frutto della mappatura effettuata da Infratel (società in house del ministero dello Sviluppo economico) la scorsa estate, sulla base dei cantieri in corso, ma soprattutto degli investimenti previsti dalle telco di qui ai prossimi 5 anni nelle aree grigie (un’unica rete privata presente o prevista) e nere (almeno due reti private).

A scattarla è I-Com, think tank presieduto da Stefano da Empoli, che ha analizzato tutti i civici indicati nei file excel allegati alla ricognizione Infratel elaborando la classifica nazionale della banda ultralarga al 2026. È a quella data infatti che gli operatori privati hanno presentato i loro piani di investimenti, in modo che lo Stato possa concentrare l’intervento pubblico dove i loro progetti non garantiscono una velocità di connessione stabile in download pari o superiore a 300 megabit al secondo. La soglia di 300 Mbit/s sopra la quale scatta l’intervento pubblico è stata ritenuta dal ministero dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale guidato da Vittorio Colao l’unica in grado di garantire il principio del salto tecnologico che per le regole Ue giustifica l’aiuto di Stato.

È così, dunque, che i dati puntualizzano come l’Italia sarà connessa al 68% alla rete ultraveloce (con una velocità maggiore di 1 Gbps) entro il 2026, al netto degli interventi previsti dal Pnrr.

«Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione», ha sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli. Secondo l’economista, «al netto dei tempi burocratici, i restanti 4 anni a disposizione per l’infrastrutturazione costituiscono un tempo assai limitato, in cui rischiano persino di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a portare a termine i lavori». Per questo motivo «potrebbe essere utile prevedere meccanismi incentivanti per ottimizzare il numero degli interventi e favorire la condivisione delle opere tra i diversi operatori, così come valutare opportune politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro impegnata in queste mansioni».