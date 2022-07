Entro l’8 agosto le rate 2021 della pace fiscale

i 5 giorni di tolleranza dopo il primo agosto, scadono il 6 agosto, sabato, che, a sua volta, slitta a lunedì 8 agosto.

Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste. In caso di mancato, o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione. In questo caso, i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Per i contribuenti in regola con i pagamenti, le rate della rottamazione ter in scadenza nel 2022 dovranno essere pagate entro il 30 novembre 2022. Entro questo termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Anche per la scadenza del 30 novembre 2022 sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

Si ricorda che sono stati cancellati debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010. La cancellazione ha interessato i debiti risultanti dai singoli carichi che, al 23 marzo 2021 - data di entrata in vigore del decreto Sostegni (articolo 4, comma 4, del Dl 41/2021) - avevano un importo residuo fino a 5mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono stati quindi cancellati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio.