«Entro luglio atteso il via libera all’aumento di capacità del Tap»

A quando le firme dei primi contratti?

In base alla consultazione pubblica e alle eventuali richieste che Tap riceverà nella fase vincolante di luglio, ove sia confermata la sostenibilità economica dell’investimento in base alla capacità complessiva richiesta, saremo pronti a firmare a ottobre 2022 i contratti di trasporto. E, a seconda delle quantità dei volumi richiesti, da un minimo di 1,5 miliardi di metri cubi di gas a un massimo di 10 miliardi, Tap dovrà realizzare l’espansione della capacità in un periodo non inferiore ai 4 anni rendendo disponibile l’arrivo del gas da luglio 2026.

A quanto ammontano l’investimento e l’impatto economico in termini di maggiore sicurezza del gasdotto?

Questo processo, massimizzando l’utilizzo della potenzialità dell’infrastruttura con installazione di nuova potenza di compressione, con investimenti marginali, abilita ulteriori efficienze nel mercato. Non sono previsti lavori particolarmente invasivi, non è necessario posare alcuna tubazione aggiuntiva; inoltre, la sicurezza resta sempre la priorità di Tap, anche in caso di espansione. Anzi, sia chiaro, maggiori volumi non significano minor sicurezza, anzi vale il contrario.

Dopo 10 anni Tap si conferma una scelta strategica? E ciò forse è più evidente proprio in questi giorni.

L’aggiunta di una nuova rotta nel trasporto di gas ha contribuito a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti del nostro Paese e dell’intero Continente e a contenere l’aumento dei prezzi, che seguono una dinamica globale e fattori non controllabili, in particolare dai Paesi di consumo finale. In termini di costo della materia prima, l’entrata in esercizio di Tap è riuscita, con altri fattori, ad annullare sostanzialmente e talvolta perfino ad invertire, nel corso dell’anno, il differenziale storico di circa il 10% che l’Italia pagava sul prezzo all’ingrosso del gas naturale rispetto alle altre nazioni del Centro e del Nord Europa. Sui prezzi all’ingrosso, grazie a Tap, si è risparmiato oltre un miliardo.

Un dato importante. L’Italia esporta anche gas seppur in piccole quantità?

Nel 2021 l’Italia ha iniziato a esportare piccole quantità verso il Nord Europa all’exit point di Passo Gries. E il commissario Ue all’energia, Kadri Simson, a Baku, ha riconosciuto il ruolo chiave che gas e Tap svolgeranno nel medio periodo per garantire una transizione equa verso una progressiva riduzione dell’impronta carbonica. L’espansione della capacità rientra in questa dinamica.