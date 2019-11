Entro lunedì 11 la copia del 730 integrativo

Codice 1

Se il modello 730 e l'integrazione e/o la rettifica hanno comportato un maggiore credito o un minore debito, ma non hanno modificato la liquidazione delle imposte e non riguardano i dati del sostituto di imposta, si è presentato un nuovo modello 730/2019, completo in tutte le sue parti, indicando il codice 1.



Codice 2

Il contribuente che non aveva fornito alcuni dati per consentire di identificare il sostituto responsabile del conguaglio o li aveva forniti in modo errato, ha indicato il codice 2. Il modello 730 integrativo deve contenere le stesse informazioni del modello 730 già presentato, a eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”.



Codice 3

Il contribuente che non aveva fornito alcuni dati per identificare il sostituto d'imposta responsabile del conguaglio o li aveva forniti in modo errato, o non aveva fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica hanno comportato un maggiore credito, un minore debito o un'imposta uguale a quella determinata con il modello già presentato, ha indicato il codice 3 per integrare o correggere i dati sbagliati.

Altri articoli:

Dai trasporti al bonus giardini: la guida alle detrazioni fiscali