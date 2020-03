Entro Pasqua le scuole avranno 90 milioni per i tablet: ecco come arriveranno alle famiglie Alla firma della ministra Azzolina i due decreti attuativi previsti dal “Cura Italia”: in 10 giorni ai presidi i 130 milioni per pulizie e didattica online di Eugenio Bruno

Coronavirus, progetto 'Io resto a casa' a scuola

L’emergenza richiede celerità. Anche nel mondo della scuola che dal 4 marzo si trova a fare i conti con la sospensione delle attività didattiche in tutta Italia e con la necessità di trasferire sul web le lezioni. Per mettere i presidi in condizione di avere la liquidità necessaria a cimentarsi con l’learning, il decreto “Cura Italia” stanzia 85 milioni di euro, a cui si aggiungono i 43,5 destinati alla sanificazione delle aule. Da distribuire con due diversi provvedimenti attuativi, che sono alla firma della ministra Lucia Azzolina e che, nel giro di una decina di giorni, dovrebbero portare le risorse nelle casse dei singoli istituti scolastici.

I due decreti in arrivo



I testi in arrivo stabiliscono l’ammontare spettante alle singole scuole. Per i 43,5 milioni destinati alla pulizia stroardinaria degli edifici scolastici il criterio fondamentale sarà la numerosità della popolazione studentesca. Laddove per la distribuzione degli 85 milioni vincolati alla didattica a distanza - di cui 70 milioni per acquistare pc e tablet da tablet da dare in comodato d’uso a studenti e docenti, 10 per l’abbonamento alle piattaforme online e 5 per la formazione del personale scolastico - si terrà anche conto dei livelli di reddito e dei bisogni emersi durante le rilevazioni valide per i test Pisa-Ocse.

Fondi in cassa nel giro di 10 giorni



Una volta firmati dalla ministra Lucia Azzolina, i due provvedimenti dovranno essere vistati dalla Corte dei conti. Confidando in un ok rapido da parte dei magistrati contabili i tecnici di viale Trastevere contano di far arrivare le risorse alle scuole nel giro di una decina di giorni. Cioè prima di Pasqua. A quel punto i dirigenti scolastici potranno attivarsi per effettuare gli ordini.

Limitandoci in questa sede all’acquisto di strumentazioni elettroniche, l’indicazione del ministero è di avvalersi in prima battuta delle convenzioni Consip e del mercato elettronico della Pa (Mepa), ma in caso di necessità potranno anche derogare al Codice appalti.