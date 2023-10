e:Ny1 inaugura la nuova era a zero emissioni di Honda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda inaugura la sua nuova road map elettrica con il suv compatto e:Ny1, il suo secondo modello a emissioni zero dopo la pensionata citycar “e. La denominazione simile alla stringa di una password, che si pronuncia più o meno eniouane, è un acronimo che abbina la sigla e:Ny della nuova gamma di Honda elettriche al numero 1, per indicare che è il primo di questa specie.

Tanta originalità non è certo trasmessa dalla linea della e:Ny1 che ricalca quella del suv ibrido H-RV, da cui si distacca solo per la lunghezza che arriva a 4,39 metri perché è anch’essa larga 1,79 metri, alta 1,58 metri e ha un passo di 2,61 metri. La specularità della linea che è inusuale per i canoni Honda si infrange solo nel frontale. Infatti, è sigillato, più arrotondato e ospita al centro il vano della presa di ricarica, sovrastato da una striscia di Led che indica la sequenza di ricarica: dal preriscaldamento al completamento del pieno di elettroni sino a eventuali anomalie.

Tuttavia, al di là dell’aspetto la e:Ny1 è un’auto del tutto inedita poiché si basa su una nuova architettura modulare sviluppata per le auto elettriche che, in questo caso, sostiene anteriormente il modulo che contiene il motore elettrico con 204 cavalli e 310 Nm di coppia assieme all’elettronica di potenza e alla trasmissione, ospitando tra gli assi ruota la batteria agli ioni di litio da raffreddata ad acqua. Ricaricabile in corrente alternata sino a 11 kW dal 10 all’80% in 6 ore e in corrente continua sino a 78 kW in 45 minuti, la batteria promette un’autonomia di 412 chilometri impiegando la modalità di guida Econ.

L’abitacolo è spazioso anche posteriormente, piuttosto curato a livello di finitura e di aspetto originale e hi-tech. In particolare, grazie ai tablet orizzontale da 10,2” della strumentazione e touch verticale da 15,1” dell’infotainment. Quest’ultimo ha un’interfaccia grafica suddivisa in tre fasce, che raccolgono in maniera ben identificabile le funzioni di navigazione, connettività, guida e climatizzazione. Inoltre, sulla e:Ny1 i device si possono connettere e ricaricare via wireless.

In vendita negli allestimenti Elegance a 54.700 euro ed Advanced a 57.700 euro che sono ben equipaggiati, la e:Ny1 su strada si muove con disinvoltura grazie al baricentro basso portato in dote dalla batteria e all’assetto che tiene a bada il rollio, ma senza inficiare il confort. Quindi, si rivela piuttosto agile tra le curve, sempre rassicurante e gradevole da guidare. Il powertrain spinge l’elettrica con vesti da suv (ma l’altezza da terra non è da ruote alte) a una velocità autolimitata di 160 all’ora e a 100 orari in 7”6 con un rendimento che rispetta quello che ci si attende da un’auto a batteria. Ovvero, con un’erogazione pronta e lineare, che può arrivare a generare accelerazioni e riprese leste utilizzando la configurazione vettura Sport.