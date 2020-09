Enyaq apre il capitolo elettrico di Škoda La casa di Mladá Boleslav lancia il suo primo suv basato su piattaforma Meb di Nicola Desiderio

2' di lettura

La Enyaq iV è il primo suv elettrico di Škoda e la prima auto della casa boema basata sulla piattaforma Meb, la stessa della Volkswagen ID.3 e destinata a molti altri modelli a batteria del gruppo.

Lunga 4,65 metri, ha il design derivato dal concept Vision iV, un cx di 0,27 e la calandra Crystal Face (a richiesta) che saluta il guidatore con animazioni di luce create da 130 Led. Il nome deriva dall’irlandese Enya, inizia con la E di elettrico e finisce in Q, come tutti i suv dell casa di Mladá Boleslav.

L’abitacolo di questa Bev (Battery electric vehicle) promette tanto spazio, un bagagliaio di 585 litri ed è disponibile in 10 temi di design realizzati con materiali ecosostenibili, come il tessuto 40% lana e 60% in poliestere riciclato e le pelli trattate con estratti dall’olio d’oliva. Non possono mancare le soluzioni tipiche di Škoda come l’ombrello nella portiera al quale si aggiungono il vano per riporre il cavo di ricarica senza sporcarsi le mani, grazie ad un apposito accessorio di pulizia. L’head-up display è a realtà aumentata e il sistema infotelematico con schermo da 13” si aggiorna over-the-air, è dotato dell’assistente vocale Laura e ha Android Auto e Carplay senza fili. La dotazione di sicurezza include fino a 9 airbag e sistemi di assistenza capaci di individuare pedoni e ciclisti anche al buio e che lavorano insieme alla navigazione per prevenire le potenziali situazioni di pericolo. La Enyaq si può anche parcheggiare tramite lo smartphone.

Saranno cinque le versioni, a trazione posteriore e integrale, con due tagli di batteria (55 o 82 kWh) per un’autonomia massima di 510 km e potenze che vanno dai 109 kW fino alla RS da 225 kW (0-100 km/h in 6,2 s.). La ricarica arriva fino a 11 kW in corrente alternata e a 125 kW in continua, un optional di serie per coloro che preordinano la Enyaq, insieme alla precedenza per la consegna e ad un anno di ricarica a prezzo agevolato presso la rete ultrafast Ionity. Per tutti ci sarà la scheda MyŠkoda Powerpass (gratis per 3 anni), per utilizzare 195mila stazioni di ricarica a tariffe garantite. Il listino parte da 35mila euro e ci sarà anche une versione Founders Edition prodotta in 1.895 esemplari. Le prime consegne in primavera.