Enzo Mari: «Un progetto è tale solo se scontenta qualcuno. Altrimenti è pornografia»

Quello in cui tutte le persone coinvolte nella produzione (a qualsiasi livello: dall'imprenditore all'operaio) l'hanno sentita come propria. Ricordo in modo positivo tutti i progetti in cui il dialogo tra le varie parti è stato proficuo: emanavano speranza e sogni. Autoprogettazione è uno di questi: io davo suggerimenti per realizzare oggetti e poi altri continuavano al mio posto, in un regime di totale partecipazione.

C'è un'idea che ci può aiutare ad uscire dalla crisi?

I giovani designer, appena laureati, dovrebbero decidere di fare gli imprenditori. I capitani d'azienda che credono profondamente in quello che fanno sono, nella mia esperienza, ormai pochissimi. Occorre dunque una nuova generazione di imprenditori. Giovani appassionati, fatevi avanti!