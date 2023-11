Eolico, la Calabria fa il pieno: 440 impianti attivi e 157 progetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal golfo di Squillace a quello di Sant’Eufemia, come sullo Stretto, dallo Ionio al Tirreno, la Calabria è esposta tutto l’anno a venti che spirano da ogni direzione: i forti flussi d’aria che caratterizzano la regione attraggono nuove company dell’eolico.

Su scala nazionale, la Calabria, con 440 impianti eolici - il 70% è nelle province di Crotone e Catanzaro - contribuisce per il 7% alla produzione di energie rinnovabili (il 10% in termini di potenza installata) e di fatto potrebbe raggiungere l’autosufficienza energetica: produce più energia di quella che consuma, ma non riceve alcuna compensazione per ridurre i costi energetici dei cittadini. E sono pure in aumento le richieste di concessioni (157 in corso di valutazione, anche per impianti offshore, 12 quelle approvate). Non solo per l’eolico, ma anche per impianti fotovoltaici, idroelettrici e termoelettrici. L’obiettivo del 2030, fissato dall’Unione Europea nel Fit for 55 (il piano per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55%), nella regione appare concretamente raggiungibile.

Nell’elenco dei parchi eolici calabresi è entrato anche il Gruppo Ascopiave che, con un finanziamento di 24,5 milioni, operazione di project finance della holding del gruppo bancario cooperativo Bcc Iccrea, sta installando nei comuni di Belcastro e Petronà (Catanzaro) 6 aerogeneratori Vestas con una potenza complessiva di 21,6 mw. I lavori, realizzati dall’azienda pesarese Renco, sono in dirittura d’arrivo: «Entro dicembre completeremo l’opera - spiega Giovanni Gullì, amministratore delegato di Salinella eolico del gruppo Ascopiave – e affideremo la manutenzione dei luoghi, della struttura e dei sottoservizi a ditte locali. Com’è avvenuto, del resto per la costruzione dell’intero impianto». Costo complessivo, intorno ai 34 milioni.

In una nota congiunta, Ascopiave e Bcc Iccrea sottolineano che «a regime il parco eolico avrà una produzione attesa di circa 40 milioni di kWh all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 14.000 famiglie. E in 30 anni di produzione, l’effetto di riduzione della CO2 prodotta sarà pari a 319.000 tonnellate». Dunque, quanto l’assorbimento di 350.000 alberi.

Ma proprio la questione ambientale agita tutto il territorio, cittadini, associazioni e Soprintendenza, dal Parco nazionale dell’Aspromonte alla Locride, alla provincia di Catanzaro.