Eolico offshore in Sardegna, stop per quattro parchi

Per l’esponente degli ambientalisti è necessaria «una pianificazione che dovrebbe essere fatta dallo Stato e poi la messa a bando dove si può davvero produrre energia rinnovabile con un guadagno da parte dello Stato e una valutazione ambientale che dovrebbe essere estesa all’intero sistema dei progetti».

I sindaci

Guardano alle ricadute locali, invece, i sindaci dei comuni vicini agli specchi d’acqua in cui si vorrebbero far sorgere i parchi eolici. «Le perplessità ci giungono dal fatto che non conosciamo nulla dei piani industriali di queste proposte, non ne conosciamo le ricadute nell’immediato per le nostre comunità - dice Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco -, in particolare per l’aspetto industriale, l’utilizzo dei porti delle nostre infrastrutture, la possibilità di ingegnerizzazione e costruzione sul posto o comunque nelle zone più vicine a noi. E quindi l’aspetto delle compensazioni, seppure indirette, date dall’indotto».

Le aziende vanno avanti

Per i rappresentanti delle aziende non è uno stop definitivo, ma solamente un atto che rallenta il processo. Alla Nora Ventu, in cui si evidenzia che una lettura attenta delle motivazioni subordina l’esito dell’istanza all’esito della Via (in capo al Mite), si sottolinea che «di fatto, il giudizio finale è rimandato». Quindi la decisione di proseguire il percorso per la realizzazione dei progetti, compreso l’avvio degli studi di approfondimento per le fasi successive della Via.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche i rappresentanti di Seawind. «L’esito della fase istruttoria è negativo perché ci sono posizioni inconciliabili - dice Vincenzo D’Elia, amministratore delegato di Seawind Italia -. Questo non ferma niente e rimanda tutto al Mite. Ovviamente, per procedere stiamo aspettando la disposizione per andare avanti nel rispetto delle normative e delle procedure».

Il petrolio del Mediterraneo

Il manager poi guarda al futuro e al potenziale. «Il vento è il petrolio del Mediterraneo, c’è un potenziale immenso rappresentato da una striscia larga 40 chilometri e lunga 300, in grado di produrre energia in quantità tale da renderci autonomi», conclude D’Elia.