Eolico, a Rimini la maxicentrale da un miliardo in mezzo all’Adriatico

Qualche dettaglio tecnico

I 59 “ventilatori” da 5 megawatt l’uno saranno su piloni alti 125 metri e le pale delle eliche avranno il raggio di 81 metri. Per renderle meno visibili dalla spiaggia, le 59 eliche saranno posate quanto più lontano possibile. I “mulini a vento” più vicini saranno posati a 10 chilometri dalla battigia, dove l’Adriatico è profondo una dozzina di metri, e i più lontani arriveranno al limite delle acque territoriali a 22,2 chilometri, dove l’acqua è profonda una trentina di metri.

I piloni delle eliche saranno allineati in lunghe mezzelune attorno alle piattaforme sui giacimenti Azalea, Giulia e Regina; fra i diversi “ventilatori” ci sarà la distanza di oltre mezzo chilometro in modo da non vincolare l’area intera e consentire la pesca e la navigazione. Come è ovvio, a ridosso dei piloni sarà vietato pescare.

Imprese ingaggiate

La proposta di progetto esalta con generosità di cifre ed entusiasmo descrittivo i dettagli economici e le ricadute previsti: un miliardo di investimenti complessivi, mille aziende coinvolte, 10mila addetti al lavoro, un indotto di 100mila lavoratori, la creazione di circa 150 posti di lavoro permanenti (tra dipendenti diretti e indotto) per la gestione e la manutenzione degli impianti, la creazione di circa 50 posti di lavoro permanenti (tra dipendenti diretti e indotto) per attività di ricerca e tutela ambientale ma anche - pronosticano con ottimismo le due aziende che vogliono costruire la centrale - un’attrazione per le imprese del turismo, della pesca sportiva e delle immersioni.

È vero che oggi perfino le decine di piattaforme petrolifere davanti alla Romagna sono un’area di riserva in cui la vita del mare si riproduce al riparo dalle reti a strascico che setacciano l’Adriatico e sono un punto di attrazione turistica per le gite organizzate in battello. A maggior ragione potrebbero diventarlo i filari di piloni eolici piantati al largo.

Di sicuro, già da anni due imprese italiane sono impegnatissime nei mari del mondo (tranne quelli italiani) per le tecnologie del vento. La Saipem di San Donato Milanese è chiamata ovunque per posare i piloni eolici in mezzo al mare; la Prysmian di Milano Bicocca costruisce i cavi di alta tensione che collegano a terra le centrali eoliche in mezzo al mare. Alcune fra le ultime commesse: Saipem posa i 71 “ventilatori” al largo di Fécamp in Normandia, Francia, e le 54 turbine del parco eolico offshore Neart na Gaoithe davanti alla costa della Scozia. Prysmian ha realizzato il cablaggio del parco eolico galleggiante francese in Mediterraneo e ha posato i cavi di collegamento sottomarino del parco eolico offshore Wikinger.