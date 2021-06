Eolo cresce a doppia cifra e prepara la vendita. Fondi pronti con le proposte

3' di lettura

Chiude con aumenti in doppia cifra il bilancio al 31 marzo 2021 di Eolo, società attiva nel Fixed wireless access (Fwa): la tecnologia a banda ultralarga “fissa” ma in cui l’ultimo miglio è coperto con le frequenze “millimetriche”. È con questo viatico che la società si appresta ad affrontare le battute finale delle fasi di vendita, con i potenziali acquirenti – tutti fondi infrastrutturali – che si stanno preparando per mettere sul tavolo le loro proposte finali agli advisor incaricati: Morgan Stanley...